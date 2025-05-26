В Ашхабаде проходят форумы в честь Праздника туркменского ковра

Сегодня в Ашхабаде проходят выставка ковров и ковровых изделий, а также XXV заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, приуроченные к Празднику туркменского ковра.

По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников данных форумов.

«От всей души поздравляю с началом работы выставки ковров и ковровых изделий, а также XXV заседания Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, приуроченных к торжественно отмечаемому в Международный год мира и доверия Празднику туркменского ковра, во славу неотъемлемой составляющей национального наследия!», — говорится в Обращении.

Туркменский ковёр как произведение древнего искусства наглядно отображает духовные ценности нации. Ковровые орнаменты и узоры, в которые женщина вкладывала своё стремление, мировоззрение и чаяние сердца, дают фундаментальное представление о жизненных ценностях наших предков.

Размещение ковровых орнаментов на символах государственности свидетельствует о верности заветам предков. Приверженность самобытным традициям мужественного туркменского народа, а также бережное сохранение его национальных особенностей, менталитета и духовных ценностей служат своего рода залогом будущих достижений.

«В стране уделяется особое внимание развитию знаменитого на весь мир искусства ковроткачества: создаются возможности для его популяризации и последовательного совершенствования, для создания новых видов ковровых полотен и бережного сохранения их исконных образцов. Вместе с тем открываются новые предприятия художественного ковроделия со всеми условия­ми для плодотворного труда и комфортного отдыха женщин и девушек», — отметил Президент, пожелав участникам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в деле развития и популяризации в мире национального искусства ковроткачества.