Во всех школах Туркменистана прозвенел «Последний звонок»

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли во всех общеобразовательных учреждениях Туркменистана. Для выпускников 2025 года этот день стал особенно значимым — они вошли в историю как первые ученики, получившие полное среднее образование по 12-летней учебной программе.

Нынешние выпускники стали первым поколением, завершившим обучение в рамках новой образовательной системы, внедренной на основе «Концепции перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование в Туркменистане». Эта масштабная реформа, направленная на модернизацию национальной системы образования, позволила привести стандарты обучения в соответствие с международными требованиями и расширить возможности для всестороннего развития учащихся.

В ходе торжественных мероприятий выпускники получили поздравления от педагогических коллективов, родителей и представителей местных администраций. Директора школ отметили высокий уровень подготовки нынешних выпускников, подчеркнув, что дополнительный год обучения позволил учащимся глубже изучить профильные предметы и лучше подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения.