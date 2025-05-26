Во всех школах Туркменистана прозвенел «Последний звонок»

Во всех школах Туркменистана прозвенел «Последний звонок»

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли во всех общеобразовательных учреждениях Туркменистана. Для выпускников 2025 года этот день стал особенно значимым — они вошли в историю как первые ученики, получившие полное среднее образование по 12-летней учебной программе.

Нынешние выпускники стали первым поколением, завершившим обучение в рамках новой образовательной системы, внедренной на основе «Концепции перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование в Туркменистане». Эта масштабная реформа, направленная на модернизацию национальной системы образования, позволила привести стандарты обучения в соответствие с международными требованиями и расширить возможности для всестороннего развития учащихся.

В ходе торжественных мероприятий выпускники получили поздравления от педагогических коллективов, родителей и представителей местных администраций. Директора школ отметили высокий уровень подготовки нынешних выпускников, подчеркнув, что дополнительный год обучения позволил учащимся глубже изучить профильные предметы и лучше подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения.