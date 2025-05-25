Туркменские ковры представлены на выставке в Тбилиси

23 мая в Тбилиси, галерее «Дом Ахундова» открылась выставка туркменских и азербайджанских ковров.

Организаторы выставки — Посольства Туркменистана и Азербайджан в Грузии.

Гостями выставки стали зарубежные дипломаты, представители министерств и ведомств Грузии, члены Парламента, представители мэрии Тбилиси, деятели культуры, представители СМИ, а также туркменские студенты, обучающиеся в Грузии.

Как сообщает МИД Туркменистана, на выставке представлены национальные ковры и ковровые изделия ручной работы, украшения, различные сувениры, произведения декоративно-прикладного искусства, а также картины.

Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов отметил, что туркменский ковер является древним искусством туркменского народа, в котором воплотились его национальные особенности, духовные ценности, неиссякаемая любовь к своему языку, искусству, благородным традициям и обычаям.

Праздник туркменского ковра, традиционно отмечаемый в последнее воскресенье мая, стал поистине одним из ярких примеров сохранения исконных видов декоративно-прикладного искусства.

Посол подчеркнул, что туркменское национальное искусство ковроткачества внесено в Список нематериально культурного наследия человечества ЮНЕСКО.