Туркменские ковры представлены на выставке в Тбилиси
23 мая в Тбилиси, галерее «Дом Ахундова» открылась выставка туркменских и азербайджанских ковров.
Организаторы выставки — Посольства Туркменистана и Азербайджан в Грузии.
Гостями выставки стали зарубежные дипломаты, представители министерств и ведомств Грузии, члены Парламента, представители мэрии Тбилиси, деятели культуры, представители СМИ, а также туркменские студенты, обучающиеся в Грузии.
Как сообщает МИД Туркменистана, на выставке представлены национальные ковры и ковровые изделия ручной работы, украшения, различные сувениры, произведения декоративно-прикладного искусства, а также картины.
Посол Туркменистана в Грузии Д.Сейитмаммедов отметил, что туркменский ковер является древним искусством туркменского народа, в котором воплотились его национальные особенности, духовные ценности, неиссякаемая любовь к своему языку, искусству, благородным традициям и обычаям.
Праздник туркменского ковра, традиционно отмечаемый в последнее воскресенье мая, стал поистине одним из ярких примеров сохранения исконных видов декоративно-прикладного искусства.
Посол подчеркнул, что туркменское национальное искусство ковроткачества внесено в Список нематериально культурного наследия человечества ЮНЕСКО.