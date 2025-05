Туркменская делегация приняла участие в конференции для молодых лидеров в Женеве

Туркменская делегация приняла участие в международной конференции «Будущее, которого мы хотим – Глобальная инициатива для молодых лидеров» (Future We Want – Global Initiative for Young Leaders), которая состоялась 16 мая в Женеве.

Конференция была организована Итальянской дипломатической академией при поддержке ООН в сотрудничестве с Постоянным представительством Туркменистана при отделении ООН в Женеве.

Мероприятие стало значимой платформой для продвижения молодежных инициатив, нацеленных на формирование устойчивого и мирного будущего. В этом контексте туркменская делегация подчеркнула особую важность 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана как вклада страны в укрепление глобального мира, доверия и устойчивого развития.

Выступая на конференции, представитель Постоянного представительства Туркменистана акцентировал внимание на преемственности и стратегической направленности внешнеполитического курса руководства Туркменистана. Особое внимание в выступлении было уделено инициативам, отражающим дух нейтралитета, конструктивного диалога и международной ответственности.

Туркменский спикер также представил ряд национальных молодежных инициатив, включая программу «Молодые послы ЦУР» (Young SDG Ambassadors) и проекты по развитию международного молодежного партнёрства. Эти инициативы направлены на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития и на расширение взаимодействия между молодыми лидерами на глобальном уровне.

Завершая выступление, туркменская делегация подтвердила твёрдую приверженность страны активному участию в международных усилиях по построению устойчивого, мирного и инклюзивного мира, делая особый акцент на расширении роли молодежи, развитии диалога и межгосударственного сотрудничества.