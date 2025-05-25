Туркменистан и КНР обсудили развитие парламентской дипломатии

В рамках визита Председателя Меджлиса Туркменистана в Китай состоялась встреча с заместителем Председателя КНР Хан Чженом, на которой стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления политико-дипломатических, торгово-экономических и культурных связей, основанных на взаимном уважении и равноправии.

Ключевым моментом переговоров стало обсуждение принятия ООН по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия», а также третье признание постоянного нейтралитета Туркменистана. Стороны отметили вклад нейтральной политики Туркменистана в укрепление мира и равноправного международного сотрудничества. Китайская сторона высоко оценила инициативы Ашхабада, направленные на развитие мирных переговоров и творческих подходов к глобальным вызовам.

Туркменская делегация подчеркнула историческую и культурную связь между народами двух стран, уходящую корнями в эпоху Великого Шёлкового пути. Сегодня эти отношения обретают новое содержание благодаря активному взаимодействию глав государств. В ходе встречи была отмечена роль парламентской дипломатии в укреплении дружбы и братства между народами, а также значимость сотрудничества в международной правовой системе для развития взаимовыгодных отношений.

Стороны выразили уверенность, что дальнейшее расширение партнерства будет способствовать укреплению межгосударственных связей и поддержке глобальных инициатив, направленных на мир и стабильность.