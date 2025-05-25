Программа БОМКА провела в Ашхабаде тренинг для тренеров по современным методикам обучения

В Ашхабаде с 21 по 23 мая проходил тренинг «Современные методики проведения занятий» для преподавателей и сотрудников министерств и ведомств, проводящих занятия для персонала.

Тренинг был организован в рамках Региональной Программы Содействия Управлению Границами в Центральной Азии (БОМКА-10).

В обучении приняли участие представители Государственной ветеринарной и карантинной службы, преподавали из пограничного и МВД институтов, Учебного центра Государственной таможенной службы, Учебного отдела Миграционный службы, а также Сельскохозяйственного университета.

Тренинг проводила международный эксперт Юлия Казакова.

Начальник отдела международных и научных связей Государственной ветеринарной службы при МСХ Туркменистана Арслан Солтанмырадов отметил, что особенностью программы стало активное внедрение современных образовательных технологий. Применение таких методов позволяет не только оживить процесс обучения, но и повышает его практическую ценность. Он также выразил уверенность, что полученные знания будут способствовать профессиональному росту участников и окажут положительное влияние на качество обслуживания в стране.