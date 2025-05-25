На севере Туркменистана последний школьный звонок прозвенит для более 19 тысяч выпускников

В этом году в Дашогузском велаяте школу окончат более 19 тысяч юношей и девушек. По доброй традиции для выпускников состоятся торжественные мероприятия последнего школьного звонка.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», сегодня в велаяте работают 530 общеобразовательных школ, в числе которых десятки специализированных с углубленным изучением иностранных языков.

Значительную часть составляют построенные за последние годы современные новостройки.

Так, например, новая школа № 37 в жилом комплексе города Дашогуза занимает территорию в три с половиной гектара и рассчитана на 600 ученических мест. На первом этаже кроме просторного фойе и учебных классов разместились библиотека, спортивный зал, столовая, помещения для трудового обучения школьников. На втором этаже, кроме классных и административных помещений, есть кабинеты изобразительного и музыкального искусства, информатики, лингафонные кабинеты для обучения иностранным языкам, актовый зал с возможностью демонстрации различных роликов на большом экране.

Строительство современных школ в регионе продолжается. В скором времени в Дашогузе начнётся строительство ещё одной школы.

В ближайшие годы в велаяте планируется построить и открыть ещё несколько современных общеобразовательных учебных заведений, отмечает источник.