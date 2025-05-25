Китайская компания поставит в Ашхабад коммунальную технику на $60 млн

Китайская компания Infore Enviro подписала с хякимликом Ашхабада соглашение о поставке интеллектуального экологического оборудования на сумму около 60 млн долларов. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Крис Фу в ходе своего выступления на международной конференции «Белый город Ашхабад».

По его словам, данное соглашение демонстрирует растущее признание китайских инноваций в мире и является ярким примером реализации инициативы «Один пояс, один путь».

Согласно достигнутым договоренностям, китайская сторона поставит комплексные решения для уборки дорог, вывоза мусора, аварийно-спасательных работ и высотного обслуживания городской инфраструктуры. Оборудование было специально адаптировано для климатических условий Центральной Азии, включая работу при температуре до 45 градусов и в условиях песчаных бурь.

«Наша исследовательская группа провела детальное изучение потребностей города, тестируя оборудование непосредственно на улицах Ашхабада в экстремальных погодных условиях», – отметил Крис Фу.

В рамках соглашения Infore Enviro обязуется создать местный сервисный центр с круглосуточной поддержкой, провести обучение более 500 специалистов по эксплуатации оборудования и предоставлять ежеквартальные отчеты об эффективности работы техники.

Китайская компания также пригласила участников выставки посетить свой производственный парк в городе Чанша для ознакомления с новейшими достижениями в области экологических технологий.