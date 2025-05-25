В Туркменистане открылась XXIV Международная выставка «Белый город Ашхабад»

В Экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана стартовала XXIV Международная многопрофильная выставка «Белый город Ашхабад», приуроченная ко Дню города. Смотр проходит 24-25 мая и объединил около 200 туркменских и зарубежных компаний, представляющих достижения в области строительства, архитектуры, дизайна и городского планирования.

В экспозиции принимают участие государственные учреждения, частные предприятия и бизнес-структуры, демонстрирующие свои разработки в сфере «зеленых» технологий и других направлений, формирующих облик современного Ашхабада. Как отметил в своем обращении Президент Сердар Бердымухамедов, выставка уже в течение многих лет наглядно демонстрирует масштаб преобразований, отразившихся в облике столицы, и способствует укреплению международного сотрудничества.

На торжественном открытии присутствовали члены Правительства, руководители министерств и отраслевых ведомств, дипломатический корпус, представители общественности и СМИ, а также жители и гости Ашхабада.

Экспозиция иллюстрирует результаты государственной градостроительной политики, охватывающей широкий спектр сфер: от строительства и архитектуры до промышленности, транспорта, связи, финансов, образования, здравоохранения, культуры, туризма и спорта.

Наряду с промышленными товарами и изделиями прикладного искусства, на выставке представлены крупные «зеленые» инвестиционные проекты по созданию экологичных городских систем, энергосберегающие технологии и проекты сооружений для сохранения благоприятной городской среды. Значительную часть экспозиции занимают автоматизированные системы управления инженерными коммуникациями.