В Ашхабаде прошла встреча с делегацией Международного валютного фонда

23 мая в МИД Туркменистана состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Сердара Мухамметдурдыева с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) под руководством главы миссии МВФ по Туркменистану Анной Роуз Бордон.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Туркменистана с МВФ, в том числе в таких направлениях, как техническая помощь, консультативная поддержка и подготовка кадров. Особое внимание было уделено вопросам надзора за макроэкономическими показателями, обмена статистической информацией и продвижения структурных реформ в контексте устойчивого экономического развития страны.

Анна Бордон высоко оценила усилия Туркменистана по обеспечению макроэкономической стабильности, подчеркнув конструктивный характер текущего диалога.

Туркменская сторона выразила благодарность экспертам Фонда за методологическую поддержку и практические рекомендации, активно используемые при разработке и реализации экономической политики, подчеркнув, что Туркменистан рассматривает МВФ в качестве важного партнёра в проведении реформ, направленных на повышение открытости экономики.

В ходе переговоров особый акцент был сделан на развитии внешнеэкономических связей, обсуждении двусторонних соглашений, а также реализации инфраструктурных проектов, отмечает источник.