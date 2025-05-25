В Ашхабаде произведено промышленной продукции на 10,3 млрд манатов

24 мая в отеле «Олимпия» состоялось открытие международной конференции «Белый город Ашхабад». В своей речи хяким города Ашхабад Рахым Гандымов отметил, что в 2024 году в рамках программы индустриализации страны в столице было произведено промышленной продукции на общую сумму 10 миллиардов 321,9 миллиона манатов с учетом всех хозяйствующих субъектов.

Наивысшие темпы роста объемов продукции в 2024 году показали:

хлопковое волокно — 85,9%

хлопчатобумажные и смесовые ткани — 53,0%

высоковольтное электрораспределительное оборудование — 42,4%

обувь — 21,4%

лекарственные препараты — 21,1%

В государственном секторе экономики объем промышленной продукции составил 4 миллиарда 285,2 миллиона манатов, включая производство электроэнергии на 1 миллиард 253,5 миллиона манатов.

Инвестиции и строительство

В 2024 году объем основных капитальных вложений в государственном секторе экономики города составил 5 миллиардов 452,8 миллиона манатов. В эксплуатацию введены основные средства на сумму 1 миллиард 874,7 миллиона манатов.

При участии местных предприятий и зарубежных подрядчиков было построено и сдано в эксплуатацию 160 жилых домов общей площадью 184,26 тысячи квадратных метров. На жилищное строительство, включая собственные средства населения, было направлено 511,3 миллиона манатов.

Хакимлик города Ашхабада освоил инвестиции в размере 1 миллиарда 284,4 миллиона манатов, из которых 904,5 миллиона манатов направлено на развитие коммунального хозяйства столицы.

Проект «Ашхабад Сити»

Международных инвесторов приглашают к участию в реализации масштабного проекта умного города «Ашхабад Сити» общей площадью 744 гектара, который планируется построить на севере столицы. В рамках генерального плана развития Ашхабада до 2045 года предусмотрено строительство сотен жилых домов, торгово-культурно-бытовых зданий, школ и детских садов.

Экологические инициативы

В рамках Национальной лесной программы Туркменистана на 2021-2025 годы только в 2024 году в пределах Ашхабада было высажено более 1,5 миллиона саженцев деревьев.

Конференция проходит под девизом «Вдохновляй, создавай, объединяйся» и включает тематические сессии, посвященные устойчивому развитию, инновационному строительству, цифровизации, совершенствованию транспортной и городской инфраструктуры.

Мероприятие призвано стать платформой для обмена опытом, привлечения инвестиций и выработки совместных решений в области городского развития.