В Ашхабаде открылась конференция «Белый город Ашхабад»

В столице Туркменистана 24 мая стартовала конференция «Белый город Ашхабад» с пленарной сессии «Белый город Ашхабад – город будущего и возможностей», посвященной роли столицы как символа устойчивого развития, инноваций и международного диалога в рамках Международного года мира и доверия. Мероприятие организовано при участии высокопоставленных чиновников, представителей международных организаций и крупных компаний.

В работе сессии принимают участие заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Баймырат Аннамаммедов, хяким города Ашхабад Рахым Гандымов, а также глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон С. МакГрегор. К участникам с видеообращениями выступят исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Маринейру Сентено Россбах и заместитель генерального директора ЮНИДО Циюн Цзоу.

Участники обсудят стратегическое развитие Ашхабада как умного и инклюзивного мегаполиса будущего. Особое внимание уделяется внедрению цифровых решений, развитию «зеленой» инфраструктуры, транспортной экосистемы и повышению качества городской среды.

В рамках сессии будет представлена концепция «Белый город Ашхабад», которая представляет собой синтез архитектурных традиций и инновационных технологий. Рассматриваются вопросы развития «умного города», включая цифровую инфраструктуру, умные дома, транспорт и общественные сервисы.

Деловую программу мероприятия дополняют выступления представителей крупного бизнеса, включая президента компании Daewoo Engineering & Construction Ким Бо Хена, председателя совета директоров «Çalık Holding» Ахмета Чалыка и главу «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака. Участники обсуждают перспективные инвестиционные проекты в строительстве, инфраструктуре и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Также отметим, что 25 мая во второй день конференции пройдут три тематические сессии: «Современное строительство и промышленность: качество, технологии и финансирование», «Роль государственно-частного партнерства в развитии строительства, промышленности и строительства новых автодорог» и «Технологические инновации в модернизации строительного, промышленного и энергетического секторов экономики Туркменистана».