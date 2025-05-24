Французский фермер нашел золото на €3,5 млрд, но не получит ничего

Невероятная удача обернулась разочарованием для 52-летнего французского фермера Мишеля Дюпона из региона Овернь. Во время обычной прогулки он обнаружил на своей земле золотые самородки, общая стоимость которых, по оценкам, превышает €3,5 миллиарда. Однако, как пишет Mirror, воспользоваться своей находкой мужчина не смог.

По данным таблоида, Мишель заметил необычное мерцание в ручье. Начав копать, он обнаружил огромное месторождение — около 150 тонн золотых самородков.

Однако радость от открытия была недолгой. Власти региона оперативно вмешались, лишив фермера прав на драгоценную находку и запретив ему дальнейшие раскопки на своём участке. Мишель Дюпон рассказал, что его жизнь кардинально изменилась после этого события. Он отмечает, что теперь люди активно скупают земли поблизости в надежде на собственную удачу.

Тем временем, в деревне, где живёт Дюпон, мнения разделились. Одни местные жители обеспокоены возможным наплывом золотоискателей и нарушением привычного уклада жизни, другие же видят в этом шанс для развития местной экономики. Экологические активисты, в свою очередь, выражают серьёзную озабоченность потенциальными последствиями масштабных горнодобывающих работ для окружающей среды.

Источник: gazeta.ru