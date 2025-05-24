Турция предложила Туркменистану ряд новых инициатив сотрудничества в сфере образования

Вчера председатель Совета по высшему образованию Турецкой Республики Эрол Озвар, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, встретился с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б.Ораздурдыевой и министром образования Туркменистана Дж.Гурбангельдыевым для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи вице-премьер Б.Ораздурдыева подтвердила, что Туркменистан намерен и далее развивать туркмено-турецкое сотрудничество в сфере высшего профессионального образования и полностью готов к обмену мнениями по взаимовыгодным для обеих сторон направлениям в этом направлении. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Особое внимание сторон было уделено мерам, которые будут совместно реализованы на основе «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в системе высшего образования между Министерством образования Туркменистана и Советом по высшему образованию Турецкой Республики», подписанного 26 октября 2023 года.

Было предложено дополнительно активизировать сотрудничество между высшими учебными заведениями двух стран, спланировать дальнейшие действия и разработать Дорожную карту на 2025-2026 годы.

В ходе встречи Эрол Озвар представил туркменской стороне ряд предложений по вопросам расширения сотрудничества. В их числе:

подготовка Меморандума о взаимопонимании по открытию филиалов высших учебных заведений Турецкой Республики и совместных образовательных программ в Туркменистане;

выделение студенческих мест в высших учебных заведениях Турецкой Республики для получения образования туркменской молодежью;

изучение достижений высших учебных заведений Турецкой Республики в области цифрового образования и технологий «искусственного интеллекта», обмен опытом.

Также были и такие предложения, как проведение совместных научных исследований по литературе, истории, культуре двух стран, а также политической, экономической и культурной жизни Туркменистана и Турецкой Республики.

В поддержку представленных предложений обе стороны договорились в кратчайшие сроки подготовить на их основе Дорожную карту и представить ее в окончательном виде по дипломатическим каналам.

В ходе плодотворных встреч Б.Ораздурдыева пригласила представителей Совета по высшему образованию Турецкой Республики принять участие в международной выставке и научной конференции «Здравоохранение, образование и спорт», которые пройдут в Ашхабаде в октябре этого года.