Туркменская делегация участвует в международном молодёжном форуме в Таджикистане

Туркменская делегация принимает участие в международном молодёжном форуме с участием стран Центральной Азии и государств Персидского залива — членов Совета сотрудничества арабских государств Залива.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, форум проходит с 21 по 24 мая в городе Душанбе, объединяя собой 100 участников.

В состав туркменской делегации вошли представители Министерства образования, Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, сотрудники газеты «Туркменистан», преподаватели и студенты высших учебных заведений.

Молодежные делегаты Туркменистана делятся на форуме своими взглядами, инициативами и опытом в различных сферах международного сотрудничества.

В рамках форума предусмотрены пленарные заседания, выставки и различные мероприятия, посвящённые таким темам, как инновации, молодёжное предпринимательство, экология, образование, спорт, культура, молодёжная дипломатия, волонтёрство и медиа.

Также состоятся спортивные соревнования, презентации IT-проектов и концертная программа.

По итогам форума планируется принятие Душанбинской декларации.