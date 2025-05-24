Туркменская делегация участвует в международном молодёжном форуме в Таджикистане
Туркменская делегация принимает участие в международном молодёжном форуме с участием стран Центральной Азии и государств Персидского залива — членов Совета сотрудничества арабских государств Залива.
Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, форум проходит с 21 по 24 мая в городе Душанбе, объединяя собой 100 участников.
В состав туркменской делегации вошли представители Министерства образования, Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, сотрудники газеты «Туркменистан», преподаватели и студенты высших учебных заведений.
Молодежные делегаты Туркменистана делятся на форуме своими взглядами, инициативами и опытом в различных сферах международного сотрудничества.
В рамках форума предусмотрены пленарные заседания, выставки и различные мероприятия, посвящённые таким темам, как инновации, молодёжное предпринимательство, экология, образование, спорт, культура, молодёжная дипломатия, волонтёрство и медиа.
Также состоятся спортивные соревнования, презентации IT-проектов и концертная программа.
По итогам форума планируется принятие Душанбинской декларации.