Туркменистан укрепляет систему эпидемиологического контроля и профилактики заболеваний

В Туркменистане проводится масштабная работа по борьбе с распространением заболеваний среди населения и укреплению санитарно-эпидемиологического контроля. Об этом сообщил начальник Центра общественного здоровья и питания Аширмурад Клычев в статье для газеты «Нейтральный Туркменистан».

По его словам, специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы регулярно участвуют в международных обучающих семинарах совместно с врачами из России, Германии и других стран. Семинары организуются Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и направлены на повышение квалификации в области лабораторного контроля и диагностики заболеваний различной природы.

Кроме того, в рамках профилактики неинфекционных заболеваний реализуется «Национальная программа по здоровому питанию населения Туркменистана на 2020-2025 годы». Для предотвращения заболеваний, связанных с дефицитом йода, железа и фолиевой кислоты, налажено обогащение пищевой соли йодом, а муки – железом и фолиевой кислотой. Регулярно проводится лабораторный контроль состава этих продуктов.

Совместно с ЮНИСЕФ реализуется «Меморандум о взаимопонимании по содействию улучшению питания матери и ребенка». При поддержке ВОЗ в рамках проекта FEEDCities ведутся исследования по выявлению трансжиров и солей в продуктах питания.

Специалист добавил, что Правительство Туркменистана в партнерстве с Детским фондом ООН продолжает закупку вакцин в рамках многолетнего соглашения. В соответствии с Планом закупки вакцин на 2021-2025 годы население бесплатно получает сертифицированные ВОЗ вакцины.

В октябре 2024 года утверждена «Национальная программа иммунопрофилактики в Туркменистане на 2024-2028 годы» и план мероприятий по ее реализации. Благодаря своевременному проведению иммунопрофилактики достигнуто значительное снижение уровня инфекционных заболеваний.

Также в сентябре 2019 года отделу вирусологии с референс-лабораторией Центра ВОЗ присвоил статус Национального центра по гриппу, который поддерживается регулярным мониторингом.

Совместно с консультантами Евробюро ВОЗ проводится практический курс по полногеномному секвенированию вируса гриппа в рамках развития геномной медицины и реализации «Национального плана по обеспечению готовности к пандемическому гриппу».

Центр располагает передвижной специализированной лабораторией для оперативной диагностики тяжелых инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции.

Центр осуществляет международное сотрудничество с ВОЗ, Центром эпидемиологического надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам в Центральной Азии и Европе (CAESAR), Европейским комитетом по оценке чувствительности к противомикробным препаратам, добавил Аширмурад Клычев.