Туркменистан и ОАЭ обсудили расширение торгового сотрудничества

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, председатель Союза промышленников и предпринимателей страны Нокергулы Атагулыев провел встречу с послом ОАЭ в Ашхабаде Ахмедом Аль-Хамели.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане.