«Реал» объявил об уходе Анчелотти

Карло Анчелотти покидает пост главного тренера мадридского «Реала». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте клуба.

Последний матч в качестве главного тренера «Реала» итальянский специалист проведет 24 мая в домашней игре последнего тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад».

Ранее Бразильская конфедерация футбола (CBF) подтвердила назначение Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной. Он приступит к обязанностям 26 мая.

«Карло Анчелотти навсегда останется частью истории «Реала». Мы благодарим его за выдающиеся достижения и безупречное воплощение ценностей клуба», – заявил президент «королевского клуба» Флорентино Перес.

Анчелотти 65 лет, он возглавлял «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под его руководством команда трижды побеждала в Лиге чемпионов УЕФА, дважды – в чемпионате Испании, а также завоевала множество других трофеев, включая Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. С 15 титулами он является самым успешным тренером в истории «Реала».

Ранее СМИ сообщали, что новым главным тренером «Реала» станет испанец Хаби Алонсо.