Посол Туркменистана принял участие в мероприятии ЮНЕСКО в армянском лицее

В Ереванском лицее «Ширакаци» состоялась презентация внешнеполитического курса Туркменистана и туркмено-армянских отношений в рамках празднования Всемирного дня культурного разнообразия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба посольства Туркменистана в Армении.

Как отметили в дипмиссии, в мероприятии приняли участие учащиеся и преподаватели лицея, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Армении, а также родители школьников.

В ходе дискуссии «Shirakatsy Talks» дипломаты и послы выступили с презентациями, посвященными вопросам дипломатии, инноваций, устойчивого развития и молодежного лидерства.

Посол Туркменистана в Армении Мухамметгельды Аязов подчеркнул роль позитивного нейтралитета Туркменистана во взаимодействии с международным сообществом и такими авторитетными организациями, как ООН и ЮНЕСКО. Была отмечена важность миролюбивых инициатив Туркменистана, которые находят поддержку мирового сообщества и призваны служить «маяком дружбы, безопасности, мира и доверия в регионе и в мире в целом».