Китай готов расширить сотрудничество с Туркменистаном в области здравоохранения

Китайская Народная Республика заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества с Туркменистаном в сферах науки и образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Об этом заявила китайская сторона в ходе встречи с делегацией Туркменистана во главе с председателем Меджлиса Дуньягозель Гулмановой, сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Рабочий визит туркменской парламентской делегации в КНР начался 21 мая. В рамках поездки состоялись переговоры в расширенном составе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также встреча с заместителем председателя КНР Хан Чженом.

Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества в формате «Центральная Азия – Китай», включая проведение межпарламентского совета и совместного форума «Туркменистан – Китай: женщины и молодежь». Планируется активизировать деятельность групп межпарламентской дружбы для укрепления связей между профильными комитетами парламентов.

Председатель Меджлиса Туркменистана пригласила Чжао Лэцзи принять участие в международных мероприятиях, посвященных 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, которое будет отмечаться в декабре текущего года.

В рамках визита туркменская делегация также встретилась с заместителем председателя Фонда имени Сун Цинлина КНР Шен Бейли. Китайская сторона высоко оценила деятельность Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и отметила возможности двустороннего сотрудничества в данной области.