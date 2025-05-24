Агентство «Туркменарагатнашык» провело конкурс среди молодых IT-специалистов

В Туркменистане состоялся профессиональный конкурс «Öz hünäriniň ussady» («Мастер своего дела») среди молодых специалистов предприятий, подведомственных агентству «Туркменарагатнашык». Соревнование прошло в рамках государственной стратегии по развитию цифровой инфраструктуры и подготовке высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями.

Участники конкурса продемонстрировали свои навыки по трём основным направлениям: внедрение национального программного обеспечения в различных отраслях, соответствие требованиям кибербезопасности, а также эффективность и значимость отечественного софта. Молодые IT-специалисты успешно справились с поставленными задачами, представив инновационные идеи и современные технологические решения.

Оценку участникам давала специально созданная экспертная комиссия. Она высоко оценила способности конкурсантов к внедрению новых подходов в сфере цифровизации и повышению удобства социально-экономических процессов. Победители были награждены Почётными грамотами и ценными подарками от агентства «Туркменарагатнашык».