23 мая в Ашхабаде стартует Предконференционный день форума «Белый Город Ашхабад»

23 мая в столице Туркменистана пройдет ключевой Предконференционный день в преддверии Международной выставки и конференции «Белый Город Ашхабад». Мероприятие соберет 550 зарегистрированных делегатов из 30 стран мира.

Программа Предконференционного дня предусматривает комплексный подход к приему иностранных участников. Утренняя часть будет посвящена аккредитации делегатов в отеле «Олимпия», который станет центральным пунктом для оперативной регистрации всех прибывающих гостей.

После завершения официальных процедур для участников организована культурная программа, призванная познакомить иностранных делегатов с богатым наследием и традициями Туркменистана. Организаторы рассматривают это как возможность для гостей лучше понять контекст предстоящих дискуссий и обогатить свой опыт.

Завершится Предконференционный день вечерним приемом для участников, который создаст неформальную площадку для знакомств, обмена контактами и налаживания деловых связей. По мнению организаторов, именно такие встречи часто становятся основой для будущих совместных проектов и укрепления международного партнерства.

Напомним, среди почетных гостей форума ожидаются, Ахмет Чалык – Председатель совета директоров группы компаний «Çalık Holding», Фу Цюй – Директор компании «Changsha Zoomlion Environmental Industry Co. LTD», Лю Сюй – Президент Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту комплектного оборудования (CNTIC), Владимир Петрук – Управляющий директор компании «Интербудмонтаж», Осман Бозкурт – Вице-президент компании «Rönesans Holding».