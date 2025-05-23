Шелководы восточного региона Туркменистана перевыполнили план

Шелководы Лебапского велаята заготовили более 1200 тонн коконов, превысив установленные плановые показатели. Первыми о выполнении задач отчитались специалисты Халачского, Ходжамбазского, Керкинского и Дяневского этрапов, позднее к ним присоединились остальные районы велаята, сообщается в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

В текущем сезоне для развития отрасли было высажено около 25 тысяч кустов тутовника вдоль внутрихозяйственных арыков. Листья новых насаждений планируется использовать в качестве корма для шелкопряда через несколько лет.

Производством коконов занимались арендаторы, получившие 27656 коробок грены шелкопряда. Большинство из них имеют опыт работы в данной сфере. Специалисты производственного объединения «Lebapwelaýatýüpek» проводили консультации по поддержанию необходимого температурного режима и влажности в помещениях, соблюдению санитарных норм и графика кормления. Особое внимание уделялось начинающим арендаторам.

Заготовленное сырье направляется на переработку в Туркменабатское шелковое производственное объединение, где производятся нити и ткани. Предприятие также освоило выпуск шелковых ковров.

Успех в шелководстве стал результатом комплексной организации работы всех звеньев отрасли — от инкубаторов до приемных пунктов сырья, включая своевременный уход за тутовниками и методическую поддержку арендаторов.