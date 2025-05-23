«Туркментелеком» предлагает услуги TELECOMWIFI в общественных местах и курортах

«Туркментелеком» продолжает предоставлять доступ к беспроводному интернету в различных локациях Туркменистана. В общественных местах Ашхабада пользователям доступны несколько вариантов подключения: 1 час — 5 манат, 3 часа — 10 манат, сутки — 15 манат, неделя — 50 манат и месяц — 150 манат.

Для пассажиров транзитной зоны Международного аэропорта Ашхабада действует отдельный тариф — 5 долларов США за сутки высокоскоростного интернета.

Также действует специальное предложение для отдыхающих в санаториях Арчман, Байрамали, Моллакара, Фарап, Дашогуз и Багабат. Здесь подключение к безлимитному TELECOMWIFI на 10 дней обходится в 30 манат.

TELECOMWIFI обеспечивает удобный и гибкий доступ к интернету для разных категорий пользователей — от горожан до путешественников и отдыхающих.