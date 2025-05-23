Парламентарии Туркменистана встретились с председателем ПК ВСНП Китая

Делегация туркменских парламентариев, возглавляемая Председателем Меджлиса Д.Гулмановой, встретилась с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи.

Как сообщается на сайте Меджлиса Туркменистана, встреча проходила в расширенном составе.

В ходе встречи была подчеркнута важность взаимной поддержки инициатив, выдвигаемых Туркменистаном и КНР в ​​рамках ООН, а также дружественных отношений, установившихся на высшем уровне.

В этой связи особое внимание было уделено результатам двусторонних договоренностей, достигнутых в различных областях на встречах глав государств двух стран. При этом были рассмотрены вопросы сотрудничества на уровне парламентов в формате «Центральная Азия — Китай», а также проведения в будущем межпарламентского совета «Центральная Азия — Китай» и совместного форума «Туркменистан — Китай: женщины и молодёжь».

Китайская сторона выразила готовность к дальнейшему расширению сотрудничества в ​​таких сферах, как наука и образование, здравоохранение, сельское хозяйство.

Дуньягозель Гулманова дала высокую оценку межпарламентским отношениям Туркменистана с КНР и отметила, что встречи и переговоры, проведённые в рамках визита, будут способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Также она выразила надежду, что Чжао Лэцзи примет участие в международных мероприятиях по случаю 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана.

Напомним, что в данное время делегация парламентариев Туркменистана находится с визитом в Китае с целью донести до международной общественности миролюбивую государственную политику Туркменистана, проводимую в соответствии со статусом постоянного нейтралитета, и содействовать развитию межпарламентских отношений Туркменистана и КНР.