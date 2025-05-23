Главврач Студенческой поликлиники Ашхабада дала рекомендации по правильному питанию и поддержанию здорового веса

Главный врач Студенческой поликлиники города Ашхабад Мая Атаева поделилась важными советами о том, как организовать сбалансированное питание и поддерживать здоровый вес.

По словам доктора Атаевой, правильное питание должно удовлетворять все потребности человека в калориях, питательных веществах, витаминах и минералах. Соблюдение принципов здорового питания позволяет избежать употребления нездоровой пищи и продуктов без питательной ценности.

Основа рациона — овощи и фрукты

Специалист подчеркивает, что ежедневный рацион должен наполовину состоять из фруктов и овощей. В рацион необходимо включать разнообразные овощи: зелень, красные, оранжевые, крахмалистые овощи, бобовые. При этом овощи могут быть как сырыми, так и термически обработанными, однако важно помнить, что тепловая обработка снижает их витаминную ценность.

«Жарка во фритюре некоторых овощей делает их не только практически бесполезными, но даже и опасными, например, картофель фри», — отмечает главврач.

Что касается фруктов, то доктор Атаева рекомендует отдавать предпочтение цельным плодам, а не сокам. Даже свежевыжатые соки содержат меньше питательных веществ и часто включают добавленный сахар.

Важность белков и зерновых

Вторая половина рациона должна состоять из зерновых продуктов и белка. Главврач советует выбирать цельнозерновые продукты, которые содержат все три части зерна и медленно расщепляются организмом, не вызывая резких скачков сахара в крови.

Белок должен составлять около четверти ежедневного рациона. Рекомендуется включать как животные источники белка (постная говядина, телятина, свинина, птица, рыба), так и растительные (бобовые, соя).

Молочные продукты и альтернативы

Молочные продукты являются основными источниками кальция. Доктор Атаева рекомендует продукты с низким содержанием жиров: творог, йогурт, кисломолочные продукты, молоко с пониженной жирностью.

Для людей с лактозной недостаточностью или аллергией на молоко предлагаются альтернативы — безлактозное молоко или растительные заменители.

Советы по поддержанию здорового веса

Главврач подчеркивает, что неправильное питание — главная причина неудач в похудении. Для снижения веса она рекомендует:

Увеличить потребление белка

Сократить быстрые углеводы

Исключить полуфабрикаты и фастфуд

Включить в рацион достаточное количество витаминов, минералов и клетчатки

Контролировать размер порций

«Процесс похудения не может опираться только на коррекцию питания», — подчеркивает специалист. Она советует постепенно увеличивать физическую активность, начиная с прогулок, ходьбы и плавания, с последующим добавлением кардио- и силовых нагрузок.

Доктор Атаева отмечает, что комбинация правильного питания и регулярных физических упражнений поможет не только снизить вес, но и значительно улучшить общее состояние здоровья.