В Туркменистане объявлен тендер на ремонт таможенных постов

Министерство строительства и архитектуры Туркменистана запустило тендерную процедуру на выполнение строительных работ по укладке асфальта и бетона на территории двух крупных таможенных постов страны — «Артык» и «Сарахс автоёллары», сообщается в сегодняшнем номере газеты «Нейтральный Туркменистан».

Заинтересованные подрядные организации могут подать свои заявки и коммерческие предложения в соответствии с установленными требованиями. Документы принимаются в Управлении маркетинга и внешнеэкономических связей Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.

Крайний срок подачи заявок установлен на 2 июля 2025 года. Документы необходимо направлять по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.

Для получения дополнительной информации и консультаций заинтересованные лица могут обращаться по телефонам: 44-45-55, 44-46-64.