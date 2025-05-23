В Туркменистане находится с визитом председатель Совета по высшему образованию Турции

С 21 по 24 мая в Туркменистане с рабочим визитом находится делегации во главе с председателем Совета по высшему образованию Турецкой Республики Эролом Озваром.

В международном аэропорту Ашхабада делегацию встретили по всем канонам традиционного туркменского гостеприимства, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Сегодня гости встретятся с заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана Б.Ораздурдыевой и министром образования Туркменистана для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

В ходе визита турецкая делегация посетит ряд туркменских вузов, проведет встречи с руководителями высших учебных заведений, ознакомится с образовательными программами.

Для гостей запланировано посещение достопримечательностей Ашхабада и историко-культурных памятников, отмечает источник.