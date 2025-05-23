В Туркменистане назвали победителей конкурса молодёжных инновационных стартап-проектов

В Туркмено-Индийском центре информационных технологий состоялся финальный этап конкурса молодёжных инновационных стартап-проектов. На конкурс было подано более 40 проектов от студентов высших и средних профессиональных учебных заведений Туркменистана по различным направлениям.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, по результатам конкурса были определены лучшие проектные работы.

I место. Марьям Джелалова (индивидуально), студентка 2-го курса Финансово-экономического средняя профессиональная школа Марыйского велаята. Проект: «Tapnote» — инновационный способ продвижения компаний.

II место. Годжук Гурбанов, клинический ординатор 2-го курса кафедры последипломной подготовки по хирургии Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева и Гадам Соегов, студент 6-го курса общелечебного факультета этого же университета (в командном формате). Проект: «Kesgitle» — онлайн-программное обеспечение для профориентации и совершенствования образования.

III место. Джейхун Джумашов и Байназар Мухаммедов (в командном формате), студенты 3-го курса Института телекоммуникаций и информатики Туркменистана. Проект: «Hazyna Stock» — цифровая медиаплатформа.

В номинации «Социальное предпринимательство»:

Кябегюль Ильмырадова и Айлар Нурназаровна Гайипова (в командном формате), студентки 1-го курса Ашхабадской строительной среднего профессиональной школы. Проект: «Gunça gülleri» — предложение доступного и экологически чистого способа украшения дома и праздничных мероприятий с помощью красивых и долговечных цветов, изготовленных из лент.

В номинации «Женское предпринимательство»:

Айна Ёллыева (индивидуально), студентка 4-го курса Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз хана. Проект: Инновационный метод получения электрической энергии из солёной воды.

В номинации «Цифровые инновации»:

Мухаммет Якубов, учитель физики средней школы №6 Тахтабазарского этрапа Марыйского велаята и Рустам Хабибов, студент 5-го курса Государственного энергетического института Туркменистана (в командном формате). Проект: Применение технологии Li-Fi.

В номинации «Зелёная экономика»:

Огульнабат Сарыева, преподаватель Туркменского государственного архитектурно-строительного института и Какаджан Какалиев, студент 2-го курса этого же института (в командном формате). Проект: «АгроХимия» — определение технологических основ переработки сырья, его производительности и полезности, а также возможностей применения данной технологии.

В номинации «Лучшая пара наставник–ученик»:

Мердан Рамазанович Рустамов (индивидуально), преподаватель Туркменского государственного университета имени Махтумкули. Проект: «Туркменский менталитет» — разработка специального обучающего курса для туристов с возможностью его прохождения в онлайн-формате через веб-сайт.

Мероприятие было организовано при содействии:

Союза экономистов Туркменистана;

Общественного объединения «Türkmenistanyň Ýaşlarynyň Üstünlikleri»;

Хозяйственного общества «Maslahatly Çözgüt»;

Хозяйственного общества «Eksport konsalting».

Победители были награждены подарками от имени Министерства образования Туркменистана, Союза экономистов Туркменистана и Туркмено-Индийского центра информационных технологий.