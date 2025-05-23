Биологический возраст Криштиану Роналду оценили в 28 лет

Специальное медицинское обследование показало, что биологический возраст организма португальского футболиста Криштиану Роналду составляет всего 28 лет и 9 месяцев. Это на 12 лет меньше его календарного возраста — в 2025 году нападающему «Аль-Насра» исполнилось 40 лет, сообщает sport.ru.

Уникальные результаты были получены с помощью специализированного диагностического устройства, которое комплексно оценивает состояние спортсмена. Анализ проводился на основе жизненных привычек футболиста, интенсивности его тренировочного процесса и различных физиологических показателей организма.

Результаты исследования объясняют феноменальную физическую форму португальца, которая позволяет ему продолжать карьеру на высоком уровне в возрасте 40 лет. В текущем сезоне 2024/2025 Роналду демонстрирует хорошую результативность, за 39 матчей он забил 33 гола и отдал 4 голевые передачи.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» истекает летом 2025 года.