«Ашхабад» победил «Алтын Асыр» в первом матче 1/4 финала Кубка Туркменистана

Футбольный клуб «Ашхабад» одержал победу над «Алтын Асыром» со счетом 2:1 в матче четвертьфинала Кубка Туркменистана. Встреча состоялась в среду на стадионе в Бюзмейинском этрапе.

Столичная команда захватила преимущество уже в первом тайме благодаря дублю Мергена Нурлыева, который поразил ворота хозяев на 36-й и 46-й минутах.

На 88-й минуте «Ашхабад» остался в меньшинстве из-за удаления Пирмурата Султанова. Воспользовавшись численным преимуществом, «Алтын Асыр» сократил отставание – на 92-й минуте Ровшенгельды Халмаммедов реализовал пенальти, установив окончательный счет встречи.

В параллельном матче четвертьфинала «Ахал» и «Копетдаг» разошлись миром – 2:2. Оразгельды Сейидов оформил дубль за «Копетдаг» (45+2, 79). За «Ахал» голы забили Якубмухаммет Говшудов (45+3) и Бегмурат Байов (82).

Во вторник «Аркадаг» разгромил «Небитчи» со счетом 6:0, а поединок «Шагадам» – «Мерв» завершился нулевой ничьей.

Ответные матчи четвертьфинала турнира пройдут 17-18 июня.

Действующим обладателем Кубка Туркменистана является «Аркадаг», который в прошлогоднем финале обыграл «Ахал» – 1:0.