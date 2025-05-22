Туркменистан и ООН обсудили развитие молодежной дипломатии

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с помощником Генерального секретаря ООН по делам молодежи Фелипе Паульером. Об этом сообщила пресс-служба туркменского МИД.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между Ашхабадом и ООН в области молодежной политики. Особое внимание было уделено вкладу Туркменистана в развитие молодежной дипломатии.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана сообщил, что молодежь страны активно участвует в международных инициативах, включая программы ООН, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Мередов подчеркнул важность вовлечения молодежи в процессы достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). Молодые послы ЦУР представляют Туркменистан на глобальных площадках, включая Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию.

В соответствии со Стратегией ООН «Молодежь 2030» в Туркменистане были приняты Закон «О государственной молодежной политике», Государственная программа в области государственной молодежной политики на 2021-2025 годы и Стратегия международного сотрудничества молодежи Туркменистана на 2023-2030 годы.

Участники встречи отметили значимость проведенного в мае текущего года в Ашхабаде совместно с Представительством постоянного координатора ООН в Туркменистане регионального тренинга для молодых дипломатов и государственных служащих Центральной Азии.

Стороны также обсудили проект Программы «Молодежь, мир и безопасность» на 2025-2027 годы, направленной на поддержку молодежи страны и содействие ее представленности на мероприятиях регионального и международного уровня.

Как отмечалось, Туркменистан продолжит поддерживать деятельность учрежденного по его инициативе Диалога молодежи стран Центральной Азии в рамках реализации международной повестки «Молодежь, мир и безопасность».

В ходе встречи были затронуты вопросы проведения в августе 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» Молодежного форума LLDC3 в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.