Туркменистан и Беларусь готовятся к заседанию Межправкомиссии по сотрудничеству

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с послом Республики Беларусь в Ашхабаде Станиславом Чепурным, сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.

В ходе переговоров стороны обсудили подготовку к предстоящему заседанию Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Были также затронуты вопросы двустороннего взаимодействия в рамках международных организаций.

Особое внимание дипломаты уделили перспективам проведения совместных мероприятий в культурно-гуманитарной сфере.