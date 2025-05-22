Тренерские курсы категории «С» проходят в Ашхабаде

В Ашхабаде продолжается второй модуль тренерских курсов для соискателей сертификата категории «С», сообщает Федерация футбола Туркменистана.

Обучение проходит на базе столичного стадиона «Копетдаг» с участием 20 слушателей. Первый модуль курсов был реализован с 25 по 29 апреля, второй проводится с 19 по 23 мая текущего года.

Занятия проводит инструктор ФИФА и Федерации футбола Туркменистана (ФФТ) Ровшен Мередов, а его ассистенты – футбольные тренеры Борис Боровик, Бегенч Гараев и Эзиз Аннамухамедов.

Программа обучения включает теоретические и практические занятия. По завершении курсов слушателям предстоит сдать экзамены, успешное прохождение которых позволит получить тренерские сертификаты категории «С». Сертификат данной категории дает право на работу с детскими командами в возрастной группе от 6 до 12 лет.