С 20 мая запускается дополнительный автобусный рейс Ашхабад – Туркменбаши

АООТ «Awtomobil ulаg hyzmaty» с 20 мая запускает ежедневные дополнительные автобусные рейсы по маршруту Ашхабад (Международный автовокзал) — Туркменбаши — Ашхабад (Международный автовокзал). Автобус будет отправляться с международного автовокзала Ашхабада, расположенного по адресу проспект А. Ниязова, 422, в 10:30, а из Туркменбаши — в 10:00. Напомним ранее по этому маршруту курсировал только один рейс в день.

Пассажиры могут приобрести билеты в кассах автовокзалов. Стоимость проезда в одну сторону составляет 65 манатов.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте предприятия www.auh.com.tm, в мобильном приложении «Şäherara bilet» или по телефонам: +99361-49-34-95, 44-35-30, 44-35-20.