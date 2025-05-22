ПРООН в Туркменистане проводит аукцион по продаже техники

Программа Развития ООН (ПРООН) в Туркменистане объявила о проведении закрытого аукциона по продаже 124 лотов техники, включающих генераторы, сплит-системы, ноутбуки, клавиатуры, мониторы и другое оборудование.

Заинтересованные покупатели могут осмотреть предлагаемую технику в рабочие дни с 09:30 до 12:30 и подать свои предложения с 19 по 23 мая 2025 года включительно. Вся техника продается в текущем состоянии.

Для участия в аукционе необходимо заполнить специальную форму, указав имя, фамилию, контактную информацию и предлагаемую сумму. Предложения следует доставить в запечатанном конверте с пометкой «Предложения о покупке» по адресу: Ашхабад, проспект Арчабиль, 21, Здание ООН.

Дополнительную информацию можно получить у контактных лиц: Ольги Бабаевой и Мекана Хелленова из Административного отдела ПРООН.