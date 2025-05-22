На форуме в Лондоне Туркменистан представил свой взгляд на внедрение ИИ в образование

20 мая делегация Министерства образования Туркменистана приняла участие в ключевой сессии Всемирного форума образования (Education World Forum 2025), посвящённой актуальной теме «Искусственный интеллект: вызовы и возможности для преподавания и обучения».

Как сообщается на сайте министерства, аналитическая сессия форума, проходившая в формате круглого стола, предоставила участникам возможность обсудить перспективы применения искусственного интеллекта в сфере образования.

Выступая на сессии, заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев подчеркнул важность международного сотрудничества по этическому внедрению искусственного интеллекта в образовательную среду. Он обратил внимание на необходимость создания индивидуальных траекторий обучения, защиту учащихся от информационной перегрузки и обеспечение равного доступа к цифровым возможностям.

Выступление туркменского спикера вызвало живой интерес участников и подчеркнуло активную роль Туркменистана в глобальной повестке по цифровой трансформации образования.

В числе участников круглого стола были министры и заместители министров образования из Финляндии, Армении, Эстонии, Сенегала, Танзании, Маврикия и Казахстана, а также представители Google и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Модератором выступил международный эксперт в области цифрового образования Майк Трукано (AI in Education Observatory).

Ранее мы сообщали, что заместитель министра образования Туркменистана Азат Атаев выступил в панельной дискуссии высокого уровня на тему «Какие вызовы и возможности несёт цифровая трансформация в образовании».