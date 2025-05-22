Начался рабочий визит парламентариев Туркменистана в Китай

Сегодня начался рабочий визит делегации под руководством Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщается на сайте Меджлиса.

Визит туркменских парламентариев имеет цели донести до международной общественности миролюбивую государственную политику Туркменистана, проводимую в соответствии со статусом постоянного нейтралитета, и содействовать развитию межпарламентских отношений Туркменистана и КНР.

Визит проходит по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.