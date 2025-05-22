«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретятся в финальном матче Лиги Европы. Игра состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начнется в 23:55 по ашхабадскому времени.

Главным арбитром матча назначен Феликс Цваер из Германии. Ему будут ассистировать соотечественники Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Четвертым судьей выступит итальянец Маурицио Мариани.

В плей-офф турнира «Манчестер Юнайтед» выбил испанский «Реал Сосьедад» (1:1, 4:1), французский «Лион» (2:2, 5:4 в дополнительное время) и испанский «Атлетик» (3:0, 4:1). «Тоттенхэм» преодолел сопротивление нидерландского АЗ (0:1, 3:1), немецкого «Айнтрахта» (1:1, 1:0) и норвежского «Будё-Глимт» (3:1, 2:0).

Примечательно, что оба финалиста демонстрируют худшие результаты в истории своих выступлений в национальном чемпионате. «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 39 очков в 37 матчах, «Тоттенхэм» расположился строчкой ниже с 38 очками. Согласно статистике УЕФА, команды с такими низкими позициями в национальных первенствах ранее никогда не выходили в финал еврокубков.

Лига Европы является вторым по престижности клубным турниром Европы после Лиги чемпионов. До сезона-2009/10 соревнование носило название Кубок УЕФА. Действующим обладателем трофея является итальянская «Аталанта».