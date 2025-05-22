В театре северного региона Туркменистана намечена праздничная премьера комедии

Государственный музыкально-драматический театр Дашогузского велаята имени Нурмухаммеда Андалиба подготовил новую музыкальную комедию «Galkynan göwünler», которую посвятил приближающемуся празднику — Дню города Ашхабада.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», постановка осуществлена главным режиссёром театра Гуванчем Баймедовым.

Спектакль поставлен на основе произведения народного писателя Туркменистана Клычмурата Какабаева и обращён к вечным темам любови и верности.

В сюжетной линии спектакля отражено грандиозное строительство, развернувшееся в стране. Главная героиня – начинающий архитектор, чьи мысли заняты обустройством города и отдалённых селений, куда приходят цифровизация и современные условия жизни.

Музыкальная комедия наполнена песнями, посвящёнными Ашхабаду, что придаёт спектаклю особую атмосферу.

В постановке задействованы заслуженные артисты Туркменистана П.Ходжанепесов и А.Тойлыева, а также Д.Бекдурдыев, М.Гулова, Б.Халлыев, Л.Гафурова, Н.Хыдырова, М.Назарова.

Премьера «Galkynan göwünler» станет прекрасным подарком в честь Дня города Ашхабада и завершения учебного года, отмечает источник.