Флаг Туркменистана появился на центральной площади Куала-Лумпура

На площади Независимости в Куала-Лумпуре, центральной площади столицы Малайзии, были размещены изображения Государственного флага Туркменистана и логотип 2025 года. Демонстрация национальной символики приурочена к празднованию Дня Конституции и Дня Государственного Флага Туркменистана.

Данное событие рассматривается как проявление международного признания государственных символов Туркменистана и часть программы по укреплению дипломатических отношений между двумя странами.