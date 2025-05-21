«Туркментелеком» развивает функциональность национального цифрового портала Sanly.tm

«Туркментелеком» развивает функциональность национального цифрового портала Sanly.tm

Национальный цифровой портал Sanly.tm, разработанный специалистами компании «Туркментелеком» агентства «Туркменарагатнашык», продолжает функционировать как ключевой элемент цифровой инфраструктуры Туркменистана. Многофункциональная онлайн-платформа объединяет ряд востребованных сервисов, включая бесплатную электронную почту с объемом хранилища 2 ГБ, календарь, поисковую систему, почтовый чат, новостную ленту и прогноз погоды.

Портал, доступный на туркменском и русском языках, предлагает как индивидуальные, так и корпоративные решения. Юридические лица могут использовать специально разработанную систему корпоративной электронной почты, обеспечивающую сотрудникам работу в единой защищенной среде.

Особую ценность платформе придает её интеграция с другими цифровыми сервисами страны — порталом государственных услуг e.gov.tm, онлайн-кинотеатрами Belet Video и Belet Film, а также национальными интернет-магазинами.

Sanly.tm, оформленный в национальном стиле, остается важным инструментом для автоматизации бизнес-процессов и способствует развитию цифрового пространства Туркменистана.