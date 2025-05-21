«Туркментелеком» развивает функциональность национального цифрового портала Sanly.tm

Национальный цифровой портал Sanly.tm, разработанный специалистами компании «Туркментелеком» агентства «Туркменарагатнашык», продолжает функционировать как ключевой элемент цифровой инфраструктуры Туркменистана. Многофункциональная онлайн-платформа объединяет ряд востребованных сервисов, включая бесплатную электронную почту с объемом хранилища 2 ГБ, календарь, поисковую систему, почтовый чат, новостную ленту и прогноз погоды.

Портал, доступный на туркменском и русском языках, предлагает как индивидуальные, так и корпоративные решения. Юридические лица могут использовать специально разработанную систему корпоративной электронной почты, обеспечивающую сотрудникам работу в единой защищенной среде.

Особую ценность платформе придает её интеграция с другими цифровыми сервисами страны — порталом государственных услуг e.gov.tm, онлайн-кинотеатрами Belet Video и Belet Film, а также национальными интернет-магазинами.

Sanly.tm, оформленный в национальном стиле, остается важным инструментом для автоматизации бизнес-процессов и способствует развитию цифрового пространства Туркменистана.