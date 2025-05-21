Строительно-промышленный комплекс Туркменистана ориентирован на социальные приоритеты

Строительно-промышленный комплекс Туркменистана всецело ориентирован на претворение в жизнь принятых государственных программ по жилищному стро­ительству, преобразованию регионов, индустриализации, расширению промышленной и транспортной инфраструктуры.

В стране ведётся планомерная работа по модернизации действующих производств, строительству крупных промышленных предприятий, оснащаемых инновационным оборудованием от ведущих мировых компаний, специализированных заводов по выпуску импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции и др.

С каждым годом в устойчивом развитии национальной экономики повышается роль Союза промышленников и предпринимателей, представителям которого, с учётом накопленного позитивного опыта, доверена реализация многих важных проектов.

В соответствии с приоритетами социально ориентированной политики особое значение придаётся созданию условий для комфортной жизни и созидательного труда туркменистанцев.

Так, по всей стране высокими темпами ведётся строительство многочисленных объектов социально-культурного назначения, в том числе жилых домов, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров.

И в этом юбилейном году, ознаменованном 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, ожидается ещё немало важных архитектурных премьер, сообщает ТДХ.