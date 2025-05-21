Посол Туркменистана в Японии посетил учения по защите от наводнений в бассейне реки Тона

Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов принял участие в учениях по защите от наводнений в бассейне реки Тона (префектура Тотиги), организованном Секретариатом Японского водного форума 17 мая.

В ходе мероприятия представители дипломатического корпуса ознакомились с работой экстренных служб Японии по ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных наводнениями, сообщается на сайте туркменского дипведомства.

В учениях приняли участие губернатор префектуры Тотиги, мэр города Уцуномия, заместитель министра земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма, члены парламента и другие высокопоставленные представители соответствующих министерств и ведомств страны, отмечает источник.