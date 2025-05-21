Пловцы из Туркменистана участвуют в чемпионате Центральной Азии в Узбекистане

Спортсмены из Туркменистана присоединились к I открытому чемпионату Центральной Азии по плаванию, который стартовал 19 мая в Узбекистане. Как сообщает сайт uza.uz, соревнования организованы совместными усилиями Федерации водных видов спорта и Федерации профсоюзов Узбекистана.

В рамках чемпионата представители пяти стран региона — Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана — будут соревноваться в различных дисциплинах и дистанциях плавания за 158 комплектов медалей.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 23 мая, принимают участие 168 спортсменов из стран Центральной Азии. Чемпионат является важным событием для развития водных видов спорта в регионе и укрепления спортивных связей между странами-участницами.