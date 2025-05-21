Педагоги Туркменистана увеличили публикации в мировых научных журналах более чем в 95 раз

За последние пять лет количество публикаций преподавателей туркменских вузов в индексируемых научных журналах увеличилось более чем в 95 раз, что является весомым показателем роста научного потенциала Туркменистана.

Данный показатель был озвучен при встрече туркменской делегации с президентом по Ближнему Востоку и Африке агентства Times Higher Education (THE).

Туркменская сторона отметила, что вузы страны активно работают над повышением эффективности, внедряя внутренние системы мониторинга. Центром инновационной информации Министерства образования Туркменистана создана платформа, позволяющая в режиме онлайн отслеживать достижения всех вузов, анализировать результаты факультетов, кафедр и преподавателей.

Агентство THE высоко оценило достижения Туркменистана в области управления высшим образованием, ориентированного на качество и обоснованные показатели, и выразило готовность поддержать стратегию повышения глобальной конкурентоспособности туркменских вузов, включая проведение вебинаров, аналитических консультаций и организацию обучающих программ по методикам оценки и позиционирования университетов в мировом академическом пространстве, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

THE — признанный мировой лидер в области академических рейтингов, ежегодно публикует рейтинги вузов мира, ориентируясь на ключевые показатели эффективности: научная публикационная активность, международная вовлеченность, качество преподавания, уровень трудоустройства выпускников.