В Грузии акцией поддержали День Конституции и Государственного флага Туркменистана

В Грузии дружественной акцией поддержали День Конституции и Государственного флага, отмечаемого в Туркменистане.

18 мая Тбилисская телевизионная башня осветилась в цвета государственного флага Туркменистана.

Дружественная акция, а также активная поддержка Грузией миротворческих инициатив, выдвигаемых Туркменистаном на международной арене, является ярким проявлением уважения и дружбы к братскому туркменскому народу и свидетельством высокого уровня туркмено-грузинских отношений, сообщает МИД Туркменистана.