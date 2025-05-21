В Ашхабаде пройдет отборочный тур международной викторины «Quiz on Korea 2025»

Посольство Республики Корея в Ашхабаде объявило о проведении предварительного раунда международной викторины «Quiz on Korea 2025», который состоится в субботу, 31 мая, с 15:00 до 17:00 на футбольном поле больших тренировочных залов Олимпийского городка в Ашхабаде.

Победитель национального отбора получит возможность представлять Туркменистан в финальном раунде в Корее. При этом все расходы на проезд, проживание и питание будут полностью покрыты организаторами. Финальный этап запланирован в период с 7 сентября по 9 октября 2025 года и будет транслироваться Корейской вещательной системой (KBS).

Для желающих принять участие в конкурсе доступны официальный постер, брошюра и форма заявки на официальном сайте посольства: https://overseas.mofa.go.kr/tm-ru/brd/m_9174/view.do?seq=761163.