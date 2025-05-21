Возобновление авиарейса между Ашхабадом и Алматы возможно уже в этом году

Возобновление авиарейса Алматы-Ашхабад возможно уже в этом году. Такое намерение выразили при двусторонней встрече Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев и Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Как сообщается на сайте министерства транспорта Казахстана, туркменская сторона прорабатывает вопрос возобновления авиарейса уже в этом году, что поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономического и туристического сотрудничества между двумя странами.

В сфере автодорожной отрасли ожидается совместная работа по развитию коридора Север-Юг. В Мангистауской области в мае дорожники приступят к ремонту дороги от города Жанаозен до границы Туркменистана через Кендерли. Будет проложено около 200 километров дороги с двухполосным движением.

В сфере автомобильного транспорта и международных перевозок стороны договорились оцифровать весь процесс обмена иностранными бланками разрешений (ИБР). Это позволить значительно увеличить транзит между странами и ускорить транспортировку грузов.

В завершении встречи стороны подтвердили свое стремление к дальнейшему развитию двустороннего партнерства в транспортной сфере, отмечает источник.