Апрель 2025 года стал вторым самым жарким в истории наблюдений

Апрель 2025 года вошел в историю климатических наблюдений, заняв вторую позицию среди самых теплых месяцев за все время мониторинга глобальных температур. Эту информацию предоставил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС, основываясь на данных европейской службы климатического мониторинга «Коперникус».

Помимо рекордных показателей атмосферной температуры, апрель 2025 года также стал вторым в истории по уровню прогрева Мирового океана. Особую тревогу специалистов вызывает устойчивость тенденции потепления: за последние 22 месяца глобальная температура в 21 случае превышала доиндустриальный уровень более чем на 1,5°C. Критическая ситуация наблюдается и в Арктике, где на протяжении четырех последовательных месяцев — с декабря по март — площадь морского льда сокращалась до беспрецедентного минимума.

Согласно публикации авторитетного научного журнала BioScience, 2024 год установил множество климатических антирекордов. Из 35 ключевых параметров, используемых для отслеживания климатических изменений, 25 показателей достигли исторических максимумов в прошлом году, что подтверждает ускорение процессов глобального потепления.

Источник: gazeta.ru